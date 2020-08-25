وزير: تصنيع أدوية جزائرية لمعالجة كورونا الشهر المقبل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية في الجزائر، لطفي بن باحمد، أن الشهر المقبل سيشهد تصنيع بعض الأدوية التي يحتاجها الجزائريون، ومنها ما يستخدم في علاج فيروس كورونا.

وقال ابن باحمد للإذاعة الوطنية: "ما يهمنا اليوم هو نظرة المصنعين الصيدليين ومحاولة معالجة المشاكل والسير نحو الأمام".

وأضاف "الجزائر لها القدرة كبيرة في تصنيع الأدوية، وبدأنا محادثات مع مجموعة من الشركات الأجنبية من أجل ذلك".

يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، عبد الرحمن بن بوزيد، التقى السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بلياليف الأسبوع الماضي، بقصد الإطلاع على مدى جاهزية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

وأعرب الرئيس بوتين عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.