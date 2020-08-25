العراق... القبض على 3 عناصر من "داعش" في نينوى

أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية، القبض على 3 عناصر من تنظيم "داعش"، اليوم الثلاثاء.

وقال قائد الشرطة، العميد ليث الحمداني، إن عملية القبض تمت على الطريق الرابط بين الموصل وبغداد، حسب قناة السومرية العراقية.

وأشار الحمداني، في بيان له، إلى أن "مديرية شؤون السيطرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة والتفتيش والتدقيق، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية في سيطرة النصر طريق موصل - بغداد جنوب مدينة الموصل".

وتابع الحمداني، أن المقبوض عليهم كانوا يعملون بديوان الجند الداعشي.

وأمس، ألقت الاستخبارات العراقية، القبض على خمسة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في نينوى.

ونقلت "السومرية نيوز" أن الإرهابيين المقبوض عليهم اشتركوا بعدة عمليات "إرهابية" ضد القوات الأمنية ومدنيين، كذلك أشارت إلى ضبط وكرين للتنظيم.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان لها إن "الإرهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة"، مشيرة الى أنه "من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتابعت، أنه "بدلالتهم تم ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة"، لافتةً إلى "تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.