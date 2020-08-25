مصر تؤجل إصدار رخصة بناء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية حتى 2021

أجلت مصر إصدار ترخيص بناء وحدة الكهرباء رقم 1 بمحطة الضبعة النووية بمشاركة روسيا للنصف الثاني من عام 2021 بدلا من منتصف 2020 المقرر سابقا.

موسكو – سبوتنيك. وأفادت الصحيفة الرسمية لشركة الصناعة النووية الروسية "سترانا روساتوم": "أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية، أمجد الوكيل، أنه من المتوقع إصدار ترخيص إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الطاقة النووية الضبعة، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في النصف الثاني من عام 2021. سيسمح الترخيص بالبدء في التحضير لإرساء الأساسات الخرسانية".

ووقعت روسيا ومصر في عام 2008، على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي عام 2015، في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية والاتفاق على شروط تقديم القرض الروسي لتحقيق هذا الغرض بقيمة 25 مليار دولار.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 في القاهرة، وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في عام 2026.

وستضم محطة "الضبعة" للطاقة النووية 4 وحدات طاقة، كل منها بقدرة 1200 ميغاواط، وسيعتمد نشاط هذه المحطة على المفاعلات النووية الروسية المتقدمة من نوع "في.في.أيه.إر -1200" وهي من الجيل "3+"، والتي تقابل أعلى المعايير المعروفة باسم "ما بعد فوكوسيما".