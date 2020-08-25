مركز المصالحة: إطلاق نار على دورية روسية تركية في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا عن تعرض دورية روسية تركية في إدلب لإطلاق نار من قاذفة قنابل، ما أدى إلى إصابة جنديين روسيين بارتجاجات خفيفة في الدماغ.

وقال المركز "في 25 آب / أغسطس، تعرضت قافلة الدورية لإطلاق نار من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات على الطريق السريع "أم-4" بالقرب من بلدة أورم الجوز في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، ما أدى إلى إصابة ناقلة الجند الروسية وأصيب جنديان روسيان بارتجاج خفيف في الدماغ".

الآن تم إيقاف الدوريات، وعاد الجيش الروسي إلى القاعدة. تم تقديم المساعدة الطبية للمصابين على الفور وحالتهم الصحية مرضية. تم إخلاء بي تي إر-82 المتضررة.

قيادة المجموعة الروسية مع الجيش التركي والسوري تتحقق من المتورطين في القصف.