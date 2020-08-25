استطلاع: غالبية الكويتيين يعتقدون أن الوافدين سبب انتشار كورونا في البلاد

خلصت دراسة أكاديمية في الكويت إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يرون أن الوافدين سبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلد الخليجي.

وأعد الدراسة الميدانية، بجامعة الكويت، وأشرف عليها مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.فيصل أبوصليب، وشملت عينة من نحو 1000 مواطن عن اتجاهات الرأي العام خلال أزمة "كورونا"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وانتهت الدراسة إلى أن"%64.77 من أفراد العينة يرجعون تفشّي فيروس كورونا إلى المقيمين، ويوافق %76.25 منهم على ترحيل هؤلاء المقيمين من البلاد".

وأشارت الدراسة إلى أن هناك %39.42 من أفراد العينة أنه لا يحق للمقيمين المصابين العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية.

وبحسب النتائج، هناك %50.10 يعتقدون أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية، و%38.92 يعتقدون أنها تقوم بعمل مسحات طبية يومية كافية لكشف حالات الإصابة بالفيروس.

وتشير الدراسة إلى أن %23.25 من أفراد العينة يعتقدون بأن فيروس كورونا المستجد مؤامرة عالمية من قوى دولية، مقابل %21.16 يرون أن الفيروس عبارة عن فيروس إنفلونزا بسيط وتم تضخيمه من وسائل الإعلام.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن %44.81 من أفراد العينة يشعرون بقلق وضغط نفسي بسبب الأزمة التي أفرزها هذا الفيروس.