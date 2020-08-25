صورة نادرة لأقدم جواز سفر سعودي قبل توحيد المملكة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة نادرة لأقدم جواز سفر في السعودية قبل توحيد المملكة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن جواز السفر بتاريخ 1347 هجري باسم مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها، ومكتوب جنسية صاحب الجواز "نجديط.

وأضافت الصحيفة أنه تم إصدار جواز السفر في عام 1345هـ الموافق عام 1926، وذلك قبل إعلان توحيد السعودية بـ6 سنوات.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية في عام 2019، وفقا للمؤشر العالمي لقوة الجوازات "passport index"، فإن حامل الجواز السعودي یمكنه الوصول إلى 80 دولة دون تأشیرة "39 بدون تأشیرة مسبقة و41 دولة تطلب تأشیرة عند وصول حامل جواز السفر السعودي المطار، بینما 118 دولة تطلب تأشیرة مسبقة قبل السفر إلیھا". ووفق مؤشر "Henley Passport Index"، فإن حامل الجواز السعودي یمكنھ الوصول إلى 73 دولة دون تأشیرة.

ویعد جواز السفر ھو الوثیقة الأساسیة للترحال والتنقلات العالمیة في العصر الحدیث، وھو یرتبط بشكل كامل وأساسي بوضع كل بلد على حدة.

وترتبط قوة جواز السفر بمعاییر كثیرة خاصة بالدولة، مثل قوتھا الدبلوماسیة ونفوذھا السیاسي وتماسكھا الاقتصادي، مما یتیح لسكانھا التنقّل وفقا لھذه الممیزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسھل وأبسط.