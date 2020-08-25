مصر تتسلم من روسيا دفعة عربات سكك حديدية ضمن صفقة تتجاوز المليار يورو

تسلمت مصر اليوم 13 عربة سكك حديدية جديدة ضمن صفقة مع شركة ترانسماش الروسية بقيمة تجاوزت المليار يورو.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن وزير النقل المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، عن "وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالي العربات الجديدة التي وصلت حتى الآن إلى 46 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بإجمالي تكلفة مليار و16 مليون و50 ألف يورو".

وأوضح البيان أنه "بوصول هذه العربات الجديدة (13 عربة) إلى ميناء الإسكندرية فقد وصل إجمالي ما وصل حتى الآن لمصر 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية كما ستصل الأسبوع القادم 22 عربة جديدة أخرى على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد".

وأشار البيان إلى أن "صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة منها 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ولفت إلى أنه سيتم دخول العربات الجديدة التي تصل تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى أسطول العربات بالسكة الحديد.

كان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المهندس أشرف رسلان، قد أبلغ وكالة سبوتنيك خلال مشاركته في قمة "روسيا - أفريقيا" بمدينة سوتشي الروسية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنه تم توقيع بروتوكول نوايا مع شركة سكك حديد روسيا "آر جي دي" بشأن اتفاقيات التعاون في مجال البنية الأساسية.

وأوضح رسلان أن بروتوكول النوايا ينص على تنفيذ ازدواج لخطوط السكك الحديدية ذات الكثافة العالية.

وأشار رسلان إلى التعاقد مع شركة "ترانس ماش" الروسية على توريد 1300 عربة قطار، بالتعاون مع بنك مجري وآخر روسي لتمويل توريد العربات.