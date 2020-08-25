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    قطار - سكك حديد مصر

    معلومات عن محطة "بشتيل" التي أثارت جدلا واسعا في مصر مؤخرا

    © AFP 2020 / MOHAMED AL-DKHAKHNY
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    دار جدل كبير الأيام الماضية بعد قرار وزارة النقل المصرية منع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس، بوسط القاهرة، وتحويلها إلى محطة "بشتيل" بالجيزة، في محاولة لتخفيف الأزمة المرورية في القاهرة.

    وقوبل القرار باعتراضات واسعة من سكان الصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين القرار بأنه "عنصري" وهو ما نفاه وزير النقل كامل الوزير، الذي أكد أنه أيضا يوجد خطة لنقل جزء من خطوط السكك الحديد للوجه البحري إلى محطة شبرا الخيمة لتخفيف التكدس في رمسيس.

    محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    وكشفت وزارة النقل عن معلومات بشأن محطة بشتيل التي يثار الجدل حولها، بحسب وسائل إعلام مصرية.

    ومن هذه المعلومات أن محطة بشتيل هي منطقة مركزية تتوسط محطتي رمسيس والجيزة.

    أعلنت شركة حسن علام القابضة، شركة الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة عن توليها القيام بأعمال التصميم والإنشاء المحطة.

    مساحة الأرض الكلية للمشروع وللمحطة الرئيسية تبلغ 31 ألف متر مربع.

    تتضمن أعمال الشركة بمشروع محطة سكة حديد بشتيل 22 كيلوا مترا من أعمال السكك الحديدية وأعمال المسار للخط الجديد، إلى جانب الإنشاءات وورشها الخدمية والمرافق.

    تتكون المحطة من طابق أرضي و2 دور علوي بمساحة 66500 م 2 كمكاتب إدارية، و24000 م 2 من المحلات التجارية إضافة إلى ورشتان رئيسيتان لصيانة القطارات ومرافق خدمية أخرى من خزانات الوقود وغسالات عربات السكك الحديدية وخزانات المياه،.

    من المتوقع أن يستغرق المشروع 3 سنوات من بداية العمل به.

    يجري تنفيذ المحطة على أكثر من مرحلة، فالأولى تتضمن إنشاء ورش لجرارات وعربات القطارات وأحواش، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل العام الجاري، أما المرحلة الثانية ستشمل مجمعًا متكاملًا لمحطة رئيسية على خط سكك حديد "القاهرة - أسوان".

    المرحلة الثانية من المشروع، ستنفذ خلال 3 سنوات، وستكون بديلة لمحطة القاهرة "محطة مصر"، لخدمة أهالي الصعيد.

    هي منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي – الإسكندرية – المناشي).

    تقع على 3 محاور رئيسية تٌسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: (محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار).

    بحسب وزارة النقل تتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، والتي تتمثل في (مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأتوبيسات – وسائل نقل جماعي).

    محطة بشتيل ستكون محطة عالمية لخدمة قطارات الصعيد.

    سيزود هذا المجمع بكل الخدمات للركاب، بينها مول تجاري، كما سيجري ربطها بمترو الأنفاق.

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