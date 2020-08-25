السودان مهتم بالتعاون مع موسكو في مجال الطب العسكري وشراء اللقاح الروسي

قال الملحق العسكري السوداني، زاهر أحمد، إن السودان يسعى للتعاون مع روسيا في مجال الطب العسكري، كما أن الخرطوم مهتمة باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، والذي تم تسجيله مؤخرا.

وقال الملحق العسكري لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "أرميا-2020" المقام في ضواحي موسكو: "لقد أثر فيروس كورونا على العالم كله. السودان مهتم بتنمية العلاقات مع روسيا في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص، في مجال الطب العسكري. نحن مهتمون باللقاح (الروسي) وبالمعلومات عنه، ونأمل أن نراه في السودان.

وفي إجابة على سؤال عما إذا كان السودان يخطط لشراء معدات عسكرية من المعروضة في منتدى "أرميا-2020"، أشار الملحق العسكري السوداني لعدم وجود خطط في هذا الشأن بعد، قائلا: "نحن هنا لنطلع على التقنيات المتقدمة، لكن ليس لدينا أي خطط لشراء شيئ".

ونوه زاهر أحمد إلى أن السودان كأي دولى في العالم يسعى لتعزيز دفاعاته، لكن بالنظر إلى الأوضاع في العالم، فغنه لن يعزز دفاعاته على نطاق واسع، بل وفقا لقدراته.

وحول انطباعه عن منتدى "أرميا-2020" قال الملحق العسكري: "المعرض ضخم، لقد أبهرتني التقنيات المتقدمة".

يذكر أن فعاليات النسخة السادسة من المنتدى العسكري التقني "أرميا-2020" قد انطلقت يوم الأحد الماضي في ضواحي العاصمة موسكو، وتستمر حتى التاسع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وتتضمن فعاليات المنتدى عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية التابعة للقوات المسلحة الروسية.