"يتآمرون على ليبيا".. "أنصار الله" تصدر توجيها عسكريا استعدادا لـ"العمليات الشاملة"

قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن العواقب ستكون وخيمة على "دول العدوان" إذا استمرت في جرائمها بحق الشعب اليمني.

وأضاف العاطفي في كلمته أمام القيادات الميدانية من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة بمحور خب والشعف "هذا الكلام ليس من باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي أو التهديد لكننا إذا قلنا نتبع القول بالفعل وهكذا تعلمنا من قياداتنا" وفقا لقناة المسيرة.

وأشار إلى أن "تحالف العدوان لم يترك دولة عربية أو إسلامية إلا وتأمروا عليها، فنراهم فشلوا في التآمر على قطر كما فشلوا في اليمن والعراق وسوريا، ويتآمرون على ليبيا ولبنان والسودان ومصر وإيران وسيفشلون في كل مؤامراتهم ودسائسهم التي هي صناعة غربية".

وجدد وزير الدفاع، دعوته للمغرر بهم والمخدوعين الذين يقاتلون في صف العدوان بالتخلص من عباءة الشر والعودة إلى صف الوطن.

وووجه الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات العملية استعدادا للانتقال إلى مرحلة العمليات الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى ردع العدوان وإجباره على وقف إجرامه بحق الشعب اليمني ورفع حصاره الجائر والرحيل من تراب اليمن الطاهر.

وقال" شعبنا وقواته المسلحة عازمون بكل ثقة واقتدار للانتقال إلى الخيارات الاستراتيجية الشاملة برا وبحرا وجوا وأن قوة الردع اليمنية قادرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إجبار الغزاة على الرحيل المذل".

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.