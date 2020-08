العراق يعلن شراكة تاريخية من القمة الثلاثية مع مصر والأردن

وأعلن الكاظمي، في كلمته، اليوم الثلاثاء، 25 أغسطس/ آب، قائلا: إن منطقتنا ليست بحاجة إلى حروب، وصراعات جديدة، بل بحاجة لأن نقف جميعا مع بعضنا، ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل، وأن نعمل لصنع السلام.

وأكد الكاظمي، أن العراق يلتزم برؤية إستراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة، وهذا المسار يبنى باستمرار الحوارات بين الأطراف الفاعلة على مستوى المنطقة.

وشدد على تمسك العراق بإقامة علاقات متوازنة مع كل دول الجوار، ويولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ويتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأبدى الكاظمي في كلمته عن تطلع العراق إلى صنع مستقبل مشرق يوفر لشعوب الدول الثلاثة، الحياة الكريمة في ظل قيم السلام والتسامح، والاستقرار، والرفاهية، والعدالة الاجتماعية، معبرا "نحن نجتمع اليوم متمسكين بقيمنا الأصيلة الراسخة من أجل خير بلداننا وشعوبنا".

وجدد الكاظمي موقف العراق الثابت بدعم القضيّة الفلسطينيّة، وحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الكاظمي، على أهمية الإرادة الجماعية لدحر الإرهاب، والقضاء عليه عبر تعاون إقليمي ودولي شامل ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل والتسليح، وضرورة استكمال المعركة ضد المجاميع الإرهابية في ضوء الانتصار الذي حققه العراق في معركته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف الكاظمي أن العراق حريص على أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة على قاعدة المصالح المشتركة التاريخية بين الشعوب، وبما يحفظ وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي.

وأكمل، أن رؤية العراق تركز على تبني المشتركات والنأي عن الصراعات وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث من خلال تطوير المناطق الصناعية (الاقتصاديّة) المشتركة، وضرورة إيجاد شراكات إستراتيجية متعددة الأوجه بهدف تعزيز حضور الاقتصاد العراقي بشكل مشترك مع اقتصاديات الدول العربية، وبما يعود على بلداننا بمزيد من الاستقرار، والرفاهية.

وصرح "نتطلّع لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصاديّة، والتجاريّة، والاستثماريّة، في مجالات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية وإعادة الإعمار والنقل والصحة.