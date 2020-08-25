البرهان يطالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

طالب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، برفع اسم السودان من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم- سبوتنيك. وذكر بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الثلاثاء أن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طالب الولايات المتحدة الأمريكية خلال لقائه بوزير الخارجية مايك بومبيو برفع اسم السودان من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب في ظل التحول الديمقراطي والإنفتاح على العالم الخارجي".

وفي سياق متصل، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن "سعادته بزيارة السودان واصفًا الزيارة بالمهمة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع السودان في كافة القضايا واندماجه في المحيط الإقليمي والدولي".

يتبع...