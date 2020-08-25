قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن ساعات عمل البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مد ساعات العمل اليومية في البنوك أمام العملاء والموظفين، اعتبارا من بداية الشهر المقبل بحسب خطاب منه للمصارف.

ووفقًا لما نقله موقع "مصراوي"، سمح المركزي بمد ساعات العمل للجمهور لتبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بدلًا من الساعة الثانية عصرًا.

كما قرر مد ساعات العمل للموظفين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرًا بدلا من الساعة الثالثة عصرًا.

واتخذ البنك المركزي المصري، إجراءات عدة، في إطار خطة الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بالمصارف والعملاء على حد سواء.

ومن أبرز هذه القرارات، إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من ماكينة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، لمدة 6 شهور.

وتقرر أيضًا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد.

وفي مايو/ أيار أصدر اتحاد بنوك مصر، قرارا يلزم عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك.