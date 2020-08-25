مصر توقع اتفاق تعاون مع الصين لتصنيع لقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة ستوقع اتفاقية تعاون مع بكين في مجال تصنيع لقاحات ضد وباء "كوفيد 19"، خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

القاهرة - سبوتنيك . قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، خالد مجاهد في بيان: "من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل".

وشهدت إصابات كورونا في مصر، أمس، ارتفاعًا محدودا بالقياس للأيام السابقة، لتسجل اليوم 138 حالة جديدة، فيما استقرت الوفيات عند معدلاتها لتسجل اليوم 18 وفاة.

والتقى رئس منظمة السياحة العالمية، زوراب ليكياشفيلي، اليوم، في مصر بكبار المسؤولين وعلى رأسهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ووزير السياحة، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ تفشي كورونا، وخلال زيارته للغردقة أشاد بالإجراءات الاحترازية في المطارات والفنادق والأماكن السياحية المطبقة في مصر.

من ناحية أخرى أعلن وزير القوى العاملة المصري، اليوم، عودة نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بعد أن توقفت 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بفرص عمل تصل إلي 7599 للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، فقد تم "تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى "خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 66817 حالة"

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة".