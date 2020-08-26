علاء مبارك يرد على البرهان: حلايب وشلاتين أرض مصرية

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في السودان، عبدالفتاح البرهان، حول منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين مصر والسودان والخاضعتان للسيادة المصرية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مرفقا معها مقطع فيديو للبرهان، إن "اتفاقية ترسيم الحدود عام 1899 توضح الحدود المصرية السودانية وتثبت أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية تقع داخل نطاق القطر المصري".

وأضاف: "يا ريت حد يفهم الأخ ده أن حلايب وشلاتين أرض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وبلاش النفخة الكدابة دي"، على حد تعبيره.

— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 25, 2020

​وكان البرهان قال، خلال مخاطبته ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بكرري، بولاية الخرطوم، في إطار احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ66، إن القوات المسلحة "لن تفرط في شبر من أرض السودان". وأضاف "حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان".