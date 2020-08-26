الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع مسيرة لجماعة "أنصار الله" شرقي البيضاء

تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بأجواء محافظة البيضاء غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة سبوتنيك، بأن الجيش "استهدف طائرة مُسيرة لـ"أنصار الله" (الحوثيين) أثناء تحليقها في سماء منطقة الحازمية بمديرية الصومعة شرقي البيضاء".

وأوضح المصدر أن إسقاط الطائرة جاء إثر رصدها موقع الحمراء العسكري التابع للجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) في جبهة الحازمية.

وأشار إلى أن "أنصار الله" تُنفذ عادةً عمليات استطلاع بالطائرات المُسيرة، قبيل مهاجمة مواقع للجيش اليمني.