بعد أسبوع من إقالته... سلطان عمان يصدر قرارا بشأن يوسف بن علوي

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، قرارا يمنح بشأن وزير الخارجية السابق يوسف بن علوي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن "السلطان هيثم بن طارق أنعم بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبد الله بقصر البركة، صباح اليوم".

صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم  حفظه الله ورعاه يتفضل فيُنعم بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بن عبدالله بقصر البركة العامر صباح اليوم. pic.twitter.com/OfVuwdun7H — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 26, 2020

ويأتي التكريم بعد أسبوع من إقالة الدبلوماسي المخضرم من منصبه، وخروجه من الحكومة للمرة الأولى، منذ 23 عاما قضاها محتفظا بمنصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة.