متحدث الحكومة الليبية ببنغازي: ندعم كل اتفاق يضمن الوحدة ولا انتخابات في ظل احتلال تركي

أكد المتحدث باسم الحكومة الليبية المنعقدة في شرق ليبيا، عز الدين الفالح، أن الحكومة تدعم كل ما هو في مصلحة الوطن ووحدة التراب الليبي، وذلك تعليقًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان الليبي ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

بنغازي - سبوتنيك . وقال الفالح في مقابلة مع سبوتنيك ، اليوم الأربعاء، إنه "بالنسبة للاتفاق الأخير بين مجلس النواب الليبي من خلال ر ئيسه المستشار عقيلة صالح والمجلس الرئاسي نحن كحكومة موقفنا واضح للعيان، كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن نحن معه، لكن في السياق المنطقي والذي يضمن وحدة التراب الليبي".

وأضاف "كيف يمكن أن يكون هناك انتخابات في بلاد أقل ما توصف بههو أن غربها محتل وأمنه مخترق من خلال غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية المنعقدة في شرق ليبيا، أن الحكومة تعول على الموقف والدور الروسي "الإيجابي والمهم" في ليبيا داعيًا إلى استمرار التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.