لبنان يدين "العدوان الإسرائيلي" على الحدود ويقرر رفع شكوى إلى مجلس الأمن

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأربعاء، رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وقال المجلس الأعلى للدفاع، في بيان له: "ندين الاعتداء الاسرائيلي الذي حصل ليل أمس وكلفنا وزير الخارجية بتقديم شكوى الى مجلس الأمن بهذا الصدد".

واعتبر أنه "شكل اعتداء صريحا على السيادة اللبنانية وتهديدا لمناخ الاستقرار في تلك المنطقة، لاسيما وأن مجلس الأمن بصدد النظر في تجديد مهام قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوبي لبنان (يونيفيل)".

ودعا المجلس، إلى الحذر الشديد في الأيام المقبلة، في حال قررت إسرائيل تكرار اعتداءاتها ضد لبنان الأمر الذي من شأنه أن يجعل الوضع ينزلق نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على الحدود المشتركة.

(*) المجلس الاعلى للدفاع مدد التعبئة الى 31 ك1 وقرار برفع شكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيلhttps://t.co/I15QGsWSot — National News Agency (@NNALeb) August 26, 2020

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن، في وقت سابق اليوم، عن قصف مواقع لجماعة "حزب الله" اللبنانية، بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف الجيش، في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة، مشيرا إلى إطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة. وأردف أن "مروحيات حربية وطائرة أخرى أغارت على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية ردا على الحادث". مضيفا أنه "تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".

من جانبه، أفاد تلفزيون "المنار" التابع لـ "حزب الله" اللبناني، بأن إسرائيل أطلقت قذائف الفوسفور على حدود لبنان. وأكد مراسل التلفزيون أن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا بالأراضي اللبنانية.