وزير الخارجية الأمريكي يستعرض مع ولي عهد البحرين سبل مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو مع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، السلام الإقليمي، فضلا عن وحدة دول الخليج في مواجهة ما وصفه بـ"النفوذ الإيراني" في المنطقة.

موسكو- سبوتنيك. وقال بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر"، "ناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

Met today with Crown Prince of Bahrain, His Royal Highness Salman bin Hamad Al Khalifa. We discussed the importance of building regional peace and stability, including the importance of Gulf unity and countering Iran’s malign influence in the region. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

​ووصل بومبيو، مساء أمس، إلى المنامة لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين البحرينيين، من بينهم نظيره عبد اللطيف الزياني.

يشار إلى أن البحرين ثالث محطات جولة بومبيو في الشرق الأوسط التي استهلها بزيارة إسرائيل، وواصلها بزيارة السودان، ويختتمها بالإمارات.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي أعلنت مؤخرا عن بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.