بومبيو يبحث الاستقرار الإقليمي مع ولي عهد البحرين

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج مع ولي عهد البحرين، اليوم الأربعاء، ضمن جولة له في الشرق الأوسط بعد الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات على تطبيع العلاقات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بومبيو قوله، لدى وصوله مساء أمس الثلاثاء، إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس/ آب.

واتفقت الإمارات وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مباشرة علاقات ثنائية كاملة بين الدولتين.

وبحسب بيان مشترك، ستجتمع وفود من دولتي الإمارات وإسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.