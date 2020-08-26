الكويت... إحالة 4 أطباء للتحقيق بعد فشلهم في تشخيص حالة طفلة

أفادت صحيفة كويتية بأن وزارة الصحة أحالت 4 أطباء للتحقيق، بعد شكوى مواطن بخصوص عدم تلقي ابنته الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى الذي يعملون به.

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر مسؤولة بوزارة الصحة قولها إنه تقرر إحالة 4 أطباء يعملون في مركز جابر العلي الصحي على خلفية شكوى مواطن بخصوص عدم تلقي ابنته الرعاية الصحية اللازمة بالمركز جراء تعرضها لضيق في التنفس.

وأشارت المصادر إلى أن الطفلة ترددت على المركز على مدار 4 أيام جراء تناولها بعض المكسرات، وشعورها بضيق بالتنفس، غير أن الأطباء المحالين للتحقيق لم يقدّروا الوضع الصحي للطفلة بشكل دقيق ومفصل.

ولفتت إلى أن الأطباء كذلك لم يقوموا بإجراء المزيد من الفحوصات لها، وصرفوا لها مضاداً حيوياً فقط، الأمر الذي أدى إلى نقلها بواسطة والدها إلى مستشفى العدان لاحقا.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن قسم طوارئ الأطفال في مستشفى العدان استقبل الحالة وقام بإجراء الأشعة والفحوصات، ليكتشف وجود جسم غريب في القصبة الهوائية، وأن الطفلة بسببه تعاني من ضيق في القصبة الهوائية.

وأضافت المصادر أنه تمت الاستعانة بأطباء من مستشفى الأمراض الصدرية الذين قاموا بإجراء المنظار الرئوي لاستخراج الجسم الغريب "المكسرات" بعد التشخيص السليم.