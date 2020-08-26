قتلى وجرحى من الشرطة العراقية في هجوم لـ"داعش" بمحاذاة سوريا

أعلن قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، اليوم الأربعاء 26 آب/أغسطس، تعرض نقطة أمنية تابعة للجيش العراقي إلى هجوم بسلاح قناص من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، على الطريق الرابط مع مركز الأنبار، غربي البلاد.

وأوضح جديان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن نقطة أمنية لفوج 25 طوارئ – شرطة الأنبار، المتمركز في الطريق العام "القائم – الرمادي (مركز الأنبار)"، تعرض لهجوم بأسلحة القنص من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، ما أدى إلى مقتل 3 من الشرطة وإصابة 2 آخرين.

وذكر جديان، أن موقع النقطة الأمنية يقع في قرية العمار، ويبعد عن مركز القائم 40 كيلومتر.

ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غرب بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".