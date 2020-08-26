رئيس "الأمة الكويتي": نحتفظ بنسخة من بطاقة الذاكرة التي أرسلها وزير الداخلية بشأن التسريب

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن موضوع "الفلاش ميموري" الذي أرسله وزير الداخلية بشأن التسريبات، موجود في الأمانة العامة للمجلس.

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، مشيرة إلى قول الغانم إن بعض النواب ومنهم بدر الملا، استمع له، مضيفا: "من يريد الاستماع فله ذلك".

وأكد الغانم أنه "لا حجر على حق أحد بالاستماع، كما تم إرسال نسخة منه إلى لجنة التحقيق البرلمانية ".

وكشف رئيس مجلس الأمة الكويتي عن "استلام استجواب مقدم من النائب عبد الكريم الكندري واستجواب آخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته".

وتابع: "سيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل".

وقال الغانم، عقب انتهاء جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء: "استجواب النائب الكندري يتكون من ثلاثة محاور فيما تضمن استجواب النائب السبيعي محورين مشيرا إلى اتباعه كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجوابين المقدمين".

وقال إنه "وفقا للمدد اللائحية فبإمكان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل فيما يتعلق بمناقشة الاستجواب والموافقة عليه دون الرجوع إلى موافقة مجلس الأمة كما قدم رئيس مجلس الأمة التهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على تجديد مجلس الأمة الثقة به".