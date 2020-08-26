عاهل البحرين يستعرض ووزير الخارجية الأمريكي مستجدات المنطقة وآفاق عملية السلام

بحث عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها، بالإضافة إلى تطورات الأحداث على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد عاهل البحرين بـ "الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وتعزيز السلم الدولي"، مؤكدا "دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي"؛ بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

HRH the Crown Prince meets the US Secretary of Statehttps://t.co/1jscMRcuhC pic.twitter.com/nuvfZrpTBx — Bahrain News Agency (@bna_en) August 26, 2020

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الملك حمد بن عيسى في هذا الجانب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك، بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.

واستعرض العاهل البحريني ووزير الخارجية الأمريكي مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها، وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك، وبخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية، وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب بومبيو عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى على حفاوة الاستقبال، وأكد عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وتعتبر البحرين ثالث محطات جولة بومبيو في الشرق الأوسط، التي استهلها بزيارة إسرائيل، وواصلها بزيارة السودان.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي أعلنت مؤخرا عن بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.