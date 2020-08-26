معدل التضخم في لبنان يصل إلى 112%

سجل معدل التضخم في لبنان، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، ارتفاعا كبيرا، وذلك مع شبه انهيار اقتصادي كبير وتفاقم للأزمة من دون أن تلوح بارقة أمل في المستقبل المنظور.

وكشفت البيانات الرسمية للإدارة المركزية للإحصاء ، اليوم الأربعاء، عن أن معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي قد قفز بنسبة تجاوزت الـ 112٪، مقارنة بأقل من 90٪ سجلت في يونيو/ حزيران.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 336٪ ، والملابس 409٪ ، وخدمات المطاعم والفنادق بنسبة 473٪.

كما ذكرت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية، أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر يوليو 2020 سجل ارتفاعا قدره 11.42 في المئة بالنسبة لشهر يونيو 2020.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر يوليو 2020 سجل ارتفاعا قدره 112.39 في المئة بالنسبة لنفس الشهر في 2019.