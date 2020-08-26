وزير الإعلام اليمني يدين تفجير مركز صحي في محافظة البيضاء

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، تفجير مركز صحي نفذه تنظيم "القاعدة" الإرهابي، كان يخدم عشرات الآلاف في محافظة البيضاء غربي اليمن، معتبرا أن الحادث هو على غرار عمليات نفذتها جماعة "أنصار الله".

وقال الإرياني، عبر حسابه في "تويتر"، إن "قيام تنظيم القاعدة الإرهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والأحزاب السياسية والعسكريين والمشايخ، تؤكد حقيقة ان الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".

1.We strongly condemn al-Qaeda explosion of the health center, which provides medical services to tens of thousands of women, children &elderly people in the Al-Sawma’a District, Al-Bayda governorate, 11 days after brutally executing dentist, Mazhar Al-Youssefi of the Center pic.twitter.com/OErUqTcdhf — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 26, 2020

​وأضاف: "تختلف مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في الأيدلوجيا العقائدية ويتفقان في الهدف والأسلوب من إرساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة، وتجنيد الاطفال، وارتكاب الجرائم والانتهاكات، وتكفير من يختلف معهم، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المصالح الدولية".

وكان تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أقدم، أمس الثلاثاء، على تفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة شرقي البيضاء، بعد 10 أيام من إعدامه شنقاً طبيب الأسنان مظهر محمد سيف اليوسفي (40 عاماً)، وصلبه على سور مبنى المركز الذي يعمل فيه منذ أكثر من 10 أعوام، بتهمة التخابر مع جهاز الأمن التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، وزرع شرائح توجيه الطائرات الأمريكية لاستهداف قيادات وعناصر التنظيم في البيضاء.