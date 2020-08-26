حوامة روسية تحلق على علو أمتار فوق حاجز للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو

اخترقت إحدى دوريات الشرطة العسكرية الروسية حاجزا للجيش الأمريكي، وذلك بعد محاولة مستميتة من الأخير لمنعها من المرور ضمن منطقة قريبة جداً من آبار وحقول النفط شمال شرق الحسكة شرقي سوريا، لتنتهي المناوشة بعد مناورة فريدة حوامة روسية على علو أمتار فوق الحاجز الأمريكي.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن عدد من المدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي حاولت اليوم الأربعاء 26 آب/آغسطس، منع عدد من مدرعات الشرطة العسكرية الروسية التي كانت تجري دورية اعتيادية عند المثلث الحدودي (السوري- العراقي- التركي)، إلا أنها لم تفلح بذلك بعد تدخل المروحيات الروسية.

وتابع المراسل نقلاً عن مصادر ميدانية بريف الحسكة بأن مدرعات تابعة للجيش الروسي كانت تقوم بدورية هي الأولى من نوعها بمحيط مدينة المالكية أقصى شمال شرق سوريا، وتحديداً بالقرب من قريتي (عرعور فوقاني) و(تل زيارات)، على الطريق الواصل إلى محطة ضخ (تل عدس) النفطية والتي ينتشر فيها عدد كبير من آبار النفط التابعة لمديرية حقول نفط الرميلان الحكومية.

ووصلت إلى مراسل "سبوتنيك" في الحسكة فيديوهات تظهر قيام إحدى المروحيات الروسية باقتحام حاجز مشترك للجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الخاضعة له، بعد منع الدورية الروسية من إكمال طريقها، حيث تمكنت المروحية من إثارة عاصفة غبارية كبيرة بعد تحليقها على علو أمتار قليلة فوق الحاجز الأمريكي ولمدة دقيقة كاملة، في مشهد فريد أسفر في نهايته عن انكفاء جنود الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين لهم، وفتح الطريق أمام الدورية الروسية التي عادت عبر طريق (المالكية– القامشلي) إلى قاعدتها في مطار القامشلي الدولي.

وكانت دورية مؤلفة من عدة عربات عسكرية برفقة حوامة سيرتها القوات الروسية في بريف المالكية عند الحدود السورية–التركية أقصى شمال شرق الحسكة، بوم أمس الثلاثاء 25 آب/آغسطس، تزامنا مع قيام دورية أمريكية بالتمركز على الطريق الواصل بين بلدة المالكية ورميلان وذلك بهدف اعتراض الدوريات الروسية في حال توجهت إلى معبر"سيمالكا" الحدودي غير الشرعي مع إقليم شمال العراق.