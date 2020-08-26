مصر... إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات "الشيوخ" للنيابة

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، تم عقد اجتماع لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن "أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف".
وأكد مجلس إدارة الهيئة أن الدولة المصرية "وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، كما اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا".
عاجل: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامةhttps://t.co/nWhXJvuAiJ pic.twitter.com/6bVJ2SUX50— Shorouk News (@Shorouk_News) August 26, 2020
وأوضح المجلس أن الهيئة "نبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، ليقرر المجلس إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم".
وشددت الهيئة على ضرورة تطبيق مقتضى الماده ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته، بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.
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