حريق هائل في مكة والسلطات تضطر لعزل المنطقة

وبحسب صحيفة "عاجل"، قال القرني: "مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع".
يشارك الأن#فريق_متطوعي_الحماية المدنية لمواجة المخاطر والكوارث في حريق حي المحجر بجدة#الدفاع_المدني #جدة#جدة_الأن #أخبار_السعودية pic.twitter.com/Fy7qiT8RQD— #فريق_الحماية_المدنية (@c_d_v911) August 26, 2020
وأضاف القرني "على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم".
وأوضح متحدث الدفاع المدني بمكة المكرمة، أنه بالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في عدد من المستودعات؛ حيث عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة.
لا خسائر بشرية في حريق "مستودعات حي #المحجر بـ #جدة " https://t.co/Aahf6BG4YL pic.twitter.com/0b9z2ggQcZ— صـ حـ يـ فـ ة ا لـ يـ و مـ (@alyaum) August 26, 2020
وأكد القرني أن فرق الإنقاذ تواصل العمل على إخماد الحريق بشكل تام، مشيرا إلى عدم تسجيل أية إصابات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)