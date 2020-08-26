حريق هائل في مكة والسلطات تضطر لعزل المنطقة

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، عن آخر تطورات الحريق الذي اندلع بعدد من المستودعات بحي المحجر.

وبحسب صحيفة "عاجل"، قال القرني: "مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع".

وأضاف القرني "على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم".

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمكة المكرمة، أنه بالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في عدد من المستودعات؛ حيث عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة.

لا خسائر بشرية في حريق "مستودعات حي #المحجر بـ #جدة " https://t.co/Aahf6BG4YL pic.twitter.com/0b9z2ggQcZ — صـ حـ يـ فـ ة ا لـ يـ و مـ (@alyaum) August 26, 2020

وأكد القرني أن فرق الإنقاذ تواصل العمل على إخماد الحريق بشكل تام، مشيرا إلى عدم تسجيل أية إصابات.