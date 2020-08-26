"طه حسين التونسي" ينسحب من تكليفه بوزارة الثقافة في الحكومة الجديدة

أعلن المرشح لاستلام حقيبة وزير الثقافة في الحكومة التونسية الجديدة، وليد الزيدي، اليوم الأربعاء، انسحابه من منصبه.

وقال الزيدي في تصريح لـموقع "إرم نيوز" إن "الوزارة وزر ثقيل قد لا أقدر على تحمله بالنظر إلى وضعي الصحي وإلى الظروف التي يمر بها قطاع الثقافة في البلاد والتحديات الكبيرة التي تواجهه، فضلا عن حاجة الجامعة لي وحاجتي للجامعة، التي أعتبرها عالمي وجنتي".

وأشار إلى أنه فضل الانسحاب وطلب إعفاءه من هذه المسؤولية، لأن وضعه الصحي لا يسمح بذلك، مشددا على أنّه "لا يصلح إلا للتدريس في الجامعة و لا يرى نفسه وزيرا للثقافة".

يأتي قرار الزيدي، الذي يلقب بـ"طه حسين تونس" بعد يومين من كشف رئيس الحكومة هشام المشيشي، عن تشكيلته الجديدة والتي ورد فيها اسمه كأول وزير كفيف في تاريخ البلاد.

هذا وحدد مجلس نواب الشعب التونسي تاريخ الأول من سبتمبر/ أيلول 2020، كموعد لجلسة منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي.