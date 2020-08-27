وزير خارجية فرنسا: الخطر الحقيقي هو اختفاء لبنان من الوجود

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، صباح اليوم الخميس، أن "لبنان بات مهددا بالاختفاء" بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعصف به خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

باريس - سبوتنيك. وقال لودريان في مقابلة إذاعية: "لبنان على حافة الهاوية ولن نمضي شيكا على بياض، الخطر الحقيقي اليوم هو اختفاء لبنان من الوجود".

وأضاف "قرابة نصف الشعب اللبناني تعيش تحت خط الفقر، والبطالة أصبحت فظيعة والتضخم هائل والشباب فاقد للأمل".

ووضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

وأخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد تولت السلطة في يناير/كانون الثاني بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، في تحقيق تقدم في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع بخصوص حجم خسائر القطاع المالي.

واستقالت الحكومة هذا الشهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي قتل ما لا يقل عن 180 شخصا وأصاب نحو ستة آلاف آخرين ودمر أحياء بأكملها، وجدد الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وزار ماكرون بيروت بعد وقت قصير من الانفجار وأوضح أنه لن تُقدم شيكات على بياض للدولة اللبنانية إذا لم تنفذ إصلاحات لمكافحة الهدر والفساد والإهمال.