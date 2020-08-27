بقرار من السيسي... فصل معاوني نيابة عامة من عملهما

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

ذكرت ذلك الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، في نسختها الإلكترونية، وجاء نص القرار الأول: "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 463 لسنة 2020 رئيـس الجمهـورىة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/15، وعلى ما عرضه وزير العدل".

وتابع: "قرر (المادة الأولى) يفصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة بالنيابة العامة ، من عمله، بغير الطريق التأديبي".

وأضاف: "(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه".

ونص القرار الثاني، وفقا للجريدة الرسمية: "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 464 لسنة 2020 رئيـس الجمهـورىة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/17، وعلى ما عرضه وزير العدل، قرر: (المادة الأولى) يفصل أحمد رضا أبو العنين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي".

وتابع: "(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه".