تحذير من وزير الموارد المائية السوداني بشأن نهر النيل

وقال عباس: "هناك زيادة في العديد من الأحباس، والرجاء من المواطنين والجهات المختصة أخذ الحيطة والحذر".
وأعلنت الحكومة السودانية يوم أمس الأربعاء، ارتفاع منسوب النيل الرئيسي بشكل قياسي بلغ 16.30 سم بارتفاع 3 سم عن يوم الثلاثاء، وارتفاع 1.22 سم عن نفس التوقيت في العام الماضي.
#فيضان_السودان— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) August 27, 2020
اليوم27 اغسطس وارد النيل في الخرطوم اعلي من تنبؤات لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية, وهنالك زيادة في العديد من الاحباس الرجاء على المواطنين و الجهات المختصة اخذ الحيطة و الحذر pic.twitter.com/jVJocnsoDl
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع المنسوب خلال الفترة المقبلة، خاصة شمال ولاية البحر الأحمر وشمال أبوحمد وشمال دنقلا شومال الولايات الغربية.
وتستعد غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل لكافة الأحداث الطارئة بسبب هذا الارتفاع بكل محليات الولاية.
وأصدرت الغرفة تحذيرا لكل المواطنين القاطنين على ضفاف نهر النيل وعطبره والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من ارتفاع منسوب مياه النيل، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
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