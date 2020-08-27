تحذير من وزير الموارد المائية السوداني بشأن نهر النيل

حذر وزير الموارد المائية السوداني، ياسر عباس، من أن وارد مياه نهر النيل ليوم الخميس 27 أغسطس/أب، أعلى من تنبؤات لجنة الفيضان بالوزارة.

وقال عباس: "هناك زيادة في العديد من الأحباس، والرجاء من المواطنين والجهات المختصة أخذ الحيطة والحذر".

وأعلنت الحكومة السودانية يوم أمس الأربعاء، ارتفاع منسوب النيل الرئيسي بشكل قياسي بلغ 16.30 سم بارتفاع 3 سم عن يوم الثلاثاء، وارتفاع 1.22 سم عن نفس التوقيت في العام الماضي.

#فيضان_السودان

اليوم27 اغسطس وارد النيل في الخرطوم اعلي من تنبؤات لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية, وهنالك زيادة في العديد من الاحباس الرجاء على المواطنين و الجهات المختصة اخذ الحيطة و الحذر pic.twitter.com/jVJocnsoDl — Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) August 27, 2020

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع المنسوب خلال الفترة المقبلة، خاصة شمال ولاية البحر الأحمر وشمال أبوحمد وشمال دنقلا شومال الولايات الغربية.

وتستعد غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل لكافة الأحداث الطارئة بسبب هذا الارتفاع بكل محليات الولاية.

وأصدرت الغرفة تحذيرا لكل المواطنين القاطنين على ضفاف نهر النيل وعطبره والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من ارتفاع منسوب مياه النيل، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.