القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتضبط سيارة مهربة من سوريا

تمكنت القوات العراقية، من إلقاء القبض على إرهابيين وضبط عجلة مهربة من سوريا في محافظة الموصل شمالي العراق.

وجاء في بيان الدفاع العراقية "بعملية استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات الفوج الأول اللواء الثالث للفرقة ذاتها من القاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة موصل دهوك، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة /4 إرهاب".

وتابع البيان "وفي سياق متصل وضمن جهودها لملاحقة فلول ما تبقى من عناصر "داعش" الإرهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات لواء المشاة 76 للفرقة ذاتها من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قرية الجدعة التابعة لناحية القيارة بالموصل أحدهما كان يعمل بما يسمى ديوان الجند والآخر في ما يسمى بالمعهد الشرعي قبل التحرير، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤/ إرهاب.

وختم البيان "وفي سياق منفصل وضمن جهودها المتواصلة لمراقبة الحدود والقاء القبض على الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة 71 للفرقة ذاتها من إلقاء القبض على عجلة قادمة من سوريا بداخلها أربعة اشخاص تحمل أغنام وتسلك طرق نيسمية وفرعية عِبر قرية العملة بناحية ربيعة التابعة لقضاء تلعفر بالموصل بقصد التهريب وتم إحالة العجلة ومن فيها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.