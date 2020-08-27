استقبال وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في العراق... صور

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الخميس، إلى العراق في زيارة قالت الوزارة إنها تشكل جزءا من التزام باريس المستمر بالحرب على الإرهاب ودعمها لسيادة العراق.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "وزيرة الجيوش متمسكة بحقيقة أن تنظيم "داعش" لا تزال تشكل تهديدا خطيرا يتعين علينا الاستمرار في مواجهته. جرى تكثيف الضربات الجوية الفرنسية على جيوب منعزلة لـ "داعش" خلال الشهور الماضية".

وذكر مسؤولون بالوزارة أن باريس قلقة بسبب عودة ظهور التنظيم الذي يستفيد من الضبابية السياسية في العراق والتنافس بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.