العراق: هناك رغبة سعودية كبيرة في التعاون مع بغداد

أكد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، على وجود رغبة كبيرة من المملكة العربية السعودية، في فتح آفاق واسعة من التعاون مع بغداد.

وقال بتال النجم: "سيتم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال زيارة الوفد العراقي للرياض، وتمويل مجموعة مشاريع من القرض السعودي الميسر للعراق".

وقال السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، إن زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى السعودية ستحدد قريبا.

وزير التخطيط العراقي: تمويل مجموعة مشاريع من القرض السعودي الميسر لـ #العراق#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 27, 2020

وكان من المقرر أن تتم زيارة الكاظمي إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى.

ووصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

ومن المقرر أن يلتقي بن فرحان المسؤولين العراقيين وبينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين.