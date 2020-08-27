وزير الخارجية السعودي يصل العراق للقاء الكاظمي

وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ويلتقي الفرحان برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبنظيره العراقي فؤاد حسين، بحسب ما نشرته "العربية نت".

يشار إلى أن حسين كان قد استقبل، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، في مكتبه ببغداد الثلاثاء الماضي.

واستعرض الطرفان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل التقى وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بالسفير السعودي في العراق، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود الأمنية في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات وتأمين الحدود بين البلدين الشقيقين.