هنية: لتركيا علاقات تاريخية مع فلسطين بكافة فصائلها

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، بأن لتركيا علاقات أصيلة وتاريخية مع فلسطين بكافة فصائلها.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن هنية قوله: "اللقاء مع الرئيس أردوغان يأتي في سياق العلاقات التاريخية والثابتة الأصيلة لتركيا مع فلسطين بكافة فصائلها".

#عاجل | #هنية : اللقاء مع الرئيس #أردوغان يأتي في سياق العلاقات التاريخية والثابتة الأصيلة لتركيا مع #فلسطين بكافة فصائلها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 27, 2020

وتابع هنية: "إنه من المؤلم أن هناك دولا عربية تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة".

وأوضح هنية في لقاء صحفي نظمته الجمعية الفلسطينية للإعلام في تركيا، إن الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها يرفضون تطبيع الإمارات و"نحذر بأنها ستكون جسرا لمرور مزيد من التطبيع"، حسبما ذكرت صحيفة "فلسطين أونلاين".

وشدد هنية على أن اتفاقية التطبيع الإماراتية طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده (إسرائيل).

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منتصف الشهر أغسطس/آب، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدانا أخرى تقوم بذلك".