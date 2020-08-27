على خلفية اقتحام سفارتها... الخارجية الليبية تطلب توجه طلبا إلى بيلاروسيا

طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية من الخارجية البيلاروسية حماية مقر السفارة والدبلوماسيين الليبيين وذلك على خلفية اقتحام مجموعة من الأشخاص صباح اليوم مبنى السفارة في مينسك.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الليبية في بيان وجه إلى الخارجية البيلاروسية:

"تود الوزارة أفادتكم بأن هناك مجموعة من الأشخاص بقيادة المدعو رمضان الفرجاني ليبي الجنسية وعدد من الأشخاص غير معروفة جنسياتهم قاموا صباح اليوم 27/8/2020 باقتحام مبنى السفارة الليبية بجمهورية بيلاروسيا، قفزاً من الأسوار مهددين الدبلوماسيين الليبيين العاملين بداخل السفارة والمحاصرين داخلها إلى هذه اللحظة".

وتابع البيان "تطلب الوزارة وبشكل عاجل حماية مقر السفارة والدبلوماسيين الليبيين وهم السيد محمد مرعي استيتة القائم بالأعمال بالسفارة والسيد مهند يونس فرحات الموظف الدبلوماسي بالسفارة وذلك وفقاً لعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين وما تنص علية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

يشار إلى أن القائم بالأعمال في السفارة الليبية في مدينة مينسك، محمد استيتة، أشار في حديث مع وكالة "سبوتنيك" أن أشخاصا محسوبين على حكومة الوفاق الليبية، قد هاجموا مبنى السفارة والعاملين فيها، مشيرا إلى أنه تعرض للضرب على يد المهاجمين . وقال استيته "الاقتحام تم الساعة 6 صباحا بالضبط تم الهجوم علينا من قبل أشخاص تابعين لحكومة الوفاق الليبية عددهم تقريبا 30 شخصا".