الكاظمي يصدر توجيهات جديدة بشأن حماية المتظاهرين

قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إن أي اعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات مرفوض.

جاء ذلك في بيان لمكتبه الاعلامي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الكاظمي، زار مقر قيادة الشرطة الاتحادية، وعقد اجتماعا مع الوزراء والأجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات وقادة الشرطة لبحث المستجدات الأمنية في البلاد.

وقال الكاظمي: "القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة في تصديها لعصابات (داعش) الإرهابية إضافة إلى ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "حق التظاهر السلمي مكفول وأن واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، لكنه جدد رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات".

ورفض مصطفى الكاظمي غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين.

وذكر بيان مكتب الوزراء العراقي أن "الاجتماع ناقش الاستعدادات الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل، كما تطرق إلى العمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة".