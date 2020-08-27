وزير المالية الكويتي يكشف حقيقة استقالته

كشف وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، حقيقة ما تداولته مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالته من الحكومة.

وقال الشيتان، اليوم الخميس، إنه وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف أنه لم يستقل من الحكومة إنما وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء "وهو إجراء طبيعي واعتيادي ولا سيما بعد تجديد الثقة من مجلس الأمة مرتين بفضل الله".

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة "وأن سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر قبول استقالته من عدمه، وكذلك توقيتها شاكرا ثقة سمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير وولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح الشيتان أنه وزملاءه في الحكومة يمارسون أعمالهم بشكل اعتيادي داعيا الجميع لعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.