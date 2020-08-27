مستشار الرئيس العراقي: فرنسا تسعى لسياسية جديدة في العراق بعيدا عن التحالف الدولي

أكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية، إسماعيل الحديدي، انفتاح بلاده على زيارة المسؤولين الدوليين لبغداد لتوطيد العلاقات العراقية مع محيطه الإقليمي والدولي، مؤكدا أن باريس تسعى لسياسية جديدة في العراق بعيدا عن التحالف الدولي.

وأشار الحديدي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن هناك توجهات للدول الأوروبية ولا سيما فرنسا، للتعاون مع دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها العراق وتعويض السنوات الماضية التي ابتعدت فيها عن الساحة، مبينا أن باريس جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وهو ما يشكل محورا مهما بين باريس وبغداد.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية العراقي، أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي جاءت لمناقشة سبل القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي الذي له تهديد مباشر على الوضع في أوروبا.

وأشار إلى أن هناك إرادة فرنسية لتغيير سياستها من العراق بعيدا عن التحالف الدولي، مؤكدا ان باريس لها موقف ضد تركيا وتريد أن تضغط لوقف سياستها في المنطقة.

واختتم الحديدي قوله بأن تعافي العراق سياسيا واقتصاديا يشجع على التعاون مع دول مثل فرنسا على صعيد الاقتصادي والثقافي والأمني أيضا مؤكدا أن انفتاح العالم على بغداد يشكل عاملا مهما لتعزيز مكانة العراق.