موسكو: تصريحات أطراف النزاع الليبي حول الهدنة تبعث على التفاؤل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات أطراف النزاع في ليبيا بشأن تطبيق وقف إطلاق النار مشجعة، حيث تدعو موسكو إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل عاجل.

وقالت المتحدثة في إفادة اليوم الخميس:

"التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب تثير بعض التفاؤل. ندعو الأطراف إلى الانطلاق الفوري للمحادثات الليبية في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 كانون الثاني/ يناير من هذا العام والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

وذكّرت زاخاروفا بأن موسكو مقتنعة بعدم وجود بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية وتدعو إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أعلن في 21 أغسطس/ آب، وقفاً فورياً لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد.

في اليوم نفسه، أدلى رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح ، ببيان. حيث دعا إلى هدنة في البلاد. وأعرب عن أمله في أن "تجعل الهدنة مدينة سرت المقر المؤقت للمجلس الرئاسي الليبي الجديد".