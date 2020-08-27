العراق والسعودية يبحثان التعاون الاقتصادي وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان عبد الله، اليوم الخميس، التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي.

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان لمكتب الكاظمي الإعلامي "استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له"، لافتا إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة".

وأكد الكاظمي وفقا للبيان أن

"المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع إلى بناء علاقات متميزة تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين"، مشددا على "أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن "المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، موضحا أن "المملكة تتطلع إلى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، إلى المملكة العربية السعودية".

واضح البيان أن " السيد الكاظمي بحث مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل وزير الخارجية السعودي @FaisalbinFarhan . pic.twitter.com/sOUo0fhTNz — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 27, 2020

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ووصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد.

يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كان قد استقبل، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، في مكتبه ببغداد الثلاثاء الماضي.

واستعرض الطرفان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.