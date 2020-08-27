تلفزيون قطر يعتذر عن خطأ بحق بطريرك المارون اللبناني بشارة الراعي

ووصفت القناة القطرية، في بيان رسمي نشر عبر حسابها على موقع "تويتر" الخطأ بأنه "غير مقبول".
يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة. ويؤكد تلفزيون قطر أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء.#تلفزيون_قطر
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) August 27, 2020
وكان مذيع نشرة الأخبار في التلفزيون القطري، يقرأ خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان، ولقائه مع البطريرك بشارة الراعي، ولكن بالخطأ نطق "البطريق" بدلا من "البطريرك".
وما لفت الانتباه إلى أن المذيع كرر كلمة "البطريق" أكثر من مرة في النشرة الإخبارية.
غبطة البطريق؟؟؟؟؟ 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ #شكرا_قطر pic.twitter.com/8FWfybuwMN
— 𝙳𝚊𝚗𝚒𝚎𝚕𝚊 ✌🏻 أم الكل (@ViVaDaniiela) August 26, 2020
وانتشر المقطع بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل، ووجهوا انتقادات لاذعة إلى مذيع النشرة.
وقال تلفزيون قطر في بيانه: "نعتذر عن الأخطاء غير المقبولة، التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية، حيث تم قراءتها بطريقة غير صحيحة".
📌| التلفزيون القطري يخاطب البطريرك الراعي بـ "البطريق"..🤦🏻 pic.twitter.com/VzVKTakF1z
— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) August 27, 2020
وأكد تلفزيون قطر أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات، لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء.
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