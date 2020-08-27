إشتية يشكل لجنة وزارية حكومية لمتابعة الحالة الوبائية في غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة متابعة حكومية للحالة الوبائية في قطاع غزة.

رام الله - سبوتنيك. وتتكون اللجنة من وزيرة الصحة، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزراء قطاع غزة، مهمتها الاهتمام بكل ما يتعلق بالوباء ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "نتابع الحالة الوبائية في غزة لحظة بلحظة كما نتابعها في القدس والخليل وجنين، وأوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل الاحتياجات المستعجلة لمستشفيات القطاع فورا من مسحات فحص وأدوية ومستلزمات وقاية وغيرها، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها في مواجهة تفشي الوباء".

وتابع إشتية: "سنرسل وفدا وزاريا لغزة بصورة مستعجلة لتقييم الوضع على الأرض ومناقشة الاحتياجات والمعوقات على أرض الواقع ورفع التوصيات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

يشار إلى أن الأمن الفلسطيني فرض الإغلاق الشامل على القطاع منذ الأمس ولمدة يومين لكسر حلقة انتشار كورونا.

في سياق كورونا أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 6 حالات وفاة 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 325 مُصاباً خلال 24 ساعة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 26 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا بلغ 27386 في حين بلغ عدد حالات الوفاة 15.