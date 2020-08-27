لقطات جديدة تكشف محتويات مجهولة داخل مرفأ بيروت قبل انفجاره... فيديو

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن صور تعرض لأول مرة قالت إنها تكشف محتويات والشكل الداخلي للعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت قبيل الانفجار.

وأظهرت الصور التي عرضتها شبكة "إم تي في"، تكدس مجموعة من الأكياس المعبأة بمحتويات غير معروف ما هيتها، وكذا مجموعة من الصناديق، إلى جانب حاوية ضخمة مغلقة.

وطالب ضيوف الإعلامي نخلة عضيمي، في برنامج "باسم الشعب"، بضرورة كشف الجمارك علانية عما كان بداخل هذه الحاوية والصناديق وغيرها من المخزونات غير الواضحة المعالم.

هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من هذا الشهر، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.

خلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون، علم بوجود "كمية كبيرة" من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 20 يوليو/تموز، أي قبل أسبوعين من الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، مؤكدة أنه أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، على الفور.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.