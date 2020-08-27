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    محافظ الحسكة اللواء غسان حليم خليل

    محافظ الحسكة: جهود روسية سورية أعادت مياه الشرب إلى مليون مواطن

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    أكد محافظ الحسكة، اللواء غسان حليم خليل، عودة مياه الشرب إلى مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وريفهما، بعد جهود حكومية سورية وروسية مشتركة، أفضت إلى عودة تشغيل محطة آبار علوك بريف رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مواطن سوري بعد انقطاع استمر أكثر من 14 يوما بشكل تام.

    وقال اللواء خليل بأن ورش مؤسسة مياه الحسكة بدأت بضخ المياه إلى أحياء (الناصرة، الكلاسة، العمران، المعيشية، البيطرة، كبابة، المشيرفة) مساء اليوم الخميس، بعد انقطاع دام 20 يوما.

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    © Sputnik . Attia Al-Attia
    بدء وصول المياه إلى أحياء مدينة الحسكة السورية
    وشكر محافظ الحسكة الجهود الروسية الكبيرة التي بذلت من خلال الضغط على جانب التركي، حيث تمكنت ورش مؤسسة المياه من الدخول إلى محطة علوك برفقة دوريات الشرطة العسكرية الروسية، وإصلاح وصيانة 11 بئر تضاف إلى الآبار الــ6 التي كانت تعمل ليصل عدد الآبار إلى 17 بئرا من أصل 30 بئرا و4 مضخات، مع الاستمرار بعمليات إصلاح وصيانة الآبار الأخرى لوصول المحطة إلى كامل طاقتها.

    وخلال رده على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك"، حول الضمانات الروسية لتحييد محطة أبار علوك بشكل كامل عن الصراعات السياسية والعسكرية، أوضح محافظ الحسكة بأن الوسيط الروسي هو الضامن الوحيد لاستمرار العمل في محطة علوك عبر ورش وعمال مؤسسة المياه في الحسكة، مع تحديد مجموعة من الأشخاص من سكان المنطقة سيتواجدون بشكل مستمر ضمن المحطة لإبلاغنا نحن والوسيط الروسي عن أي تطور.

    وبين اللواء خليل بأن ورش مؤسسة المياه بالتنسيق ومرافقة الشرطة العسكرية الروسية ستقوم بإجراء وإزالة جميع التعديات على خطوط الكهرباء لمحطة علوك من محطة الدرباسية وصولاً إلى رأس العين وهي منطقة تقع تحت سيطرة  الجيش التركي، كما سيتم إزالة جميع التعديات على طول خط جر المياه من محطة علوك وصولاً إلى محطة الحمة بمحيط مدينة الحسكة لضمان وصول المياه بشكل سلس.

    محافظ الحسكة اللواء غسان حليم خليل
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    محافظ الحسكة اللواء غسان حليم خليل

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن محطة آبار علوك بريف رأس العين شمال غربي الحسكة، عادت للعمل بشكل تدريجي بجهود روسية حثيثة، يوم الأربعاء 26 أغسطس/ آب، بعد رفع كميات الكهرباء الواردة إلى محطة مبروكة إلى 15 ميغا.

    وتابع المراسل بأن ورشة فنية من مؤسسة مياه الحسكة الحكومية ترافقها الشرطة العسكرية الروسية، تمكنت من تشغيل محطة آبار علوك بريف رأس العين التي تعتبر المصدر الوحيد المغذي بالمياه لمليون سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر ،بقدرة (13 بئرا) من أصل 30 بئرا، مع استمرار العمل لصيانة بئرين آخرين وزيادة عدد الآبار بعد صيانتها في الأيام القادمة.

    من جهتها أكدت مصادر أهلية بريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" تزويد محطة تحويل كهرباء مبروكة بريف رأس العين ظهر الأربعاء بكمية 15 ميغا والتي تغذي مدينتي رأس العين وتل أبيض وبلدة سلوك الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي، من قبل قوات تنظيم "قسد".

    وعاش حوالي مليون مواطن سوري في الحسكة وريفها بحالة صعبة نتيجة انقطاع مياه الشرب بشكل كامل لحوالي أكثر 20 يوماً متواصلة من مصدرها الوحيد (محطة علوك) التي يسيطر عليها الجيش التركي، رداً على قطع تنظيم "قسد" للكهرباء عن محطة مبروكة المغذية لمدينتي رأس العين وتل أبيض بالكهرباء.

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    الكلمات الدلالية:
    المياه, سوريا, الحسكة
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