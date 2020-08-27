وكالة: وفاة 4 أشخاص بانهيار مبنى سكني في حي الصالحين بحلب السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس، بوفاة أربعة أشخاص إثر انهيار بناء مؤلف من 4 طوابق بحي الصالحين بمدينة حلب.

كما نقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إنه جرى "انتشال ثلاثة أشخاص بينهم إمرأة ولا زال البحث جار عن آخرين".

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مراسل سانا : انهيار بناء مؤلف من 4 طوابق بحي الصالحين بحلب أدى لوفاة ٤ أشخاص — سانا عاجل (@SanaAjel) August 27, 2020

وبحسب وسائل إعلام محلية، توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.